Weltfußballer : 2006 bis 2022: Lionel Messis Weltmeisterschaften

Doha Lionel Messi stand schon einmal kurz vor dem Titel. Geklappt hat es bislang nicht. Am Sonntag soll alles anders werden. Großer Gegner war oftmals auch Deutschland.

WM 2006 in Deutschland

WM 2010 in Südafrika

Es wird die einzige WM ohne ein Tor von Messi bleiben. Der Argentinier bestreitet alle Spiele von Beginn bis zum Ende, scheitert aber erneut im Viertelfinale an Deutschland. Diesmal aber in der regulären Spielzeit und das mit einem krachenden 0:4 - Maradona ist als Trainer überfordert, Messi kann auch nichts retten.

WM 2014 in Brasilien

So nah kam Messi dem WM-Titel bis dahin nie. Mittlerweile führt er die Mannschaft als Kapitän an. Er trifft gleich im Auftaktspiel gegen Bosnien (2:1), drei weitere Tore folgen. Aber alle in der Gruppenphase. Über die Schweiz (1:0 nach Verlängerung), Belgien (1:0) und die Niederlande erst im Elfmeterschießen führt der Weg ins Finale. In Rio de Janeiro wird der WM-Traum von der DFB-Auswahl jäh beendet. Mario Götze trifft in der Verlängerung, Messi bleibt nur der zweite Platz.