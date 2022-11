Fußball-WM : Addos Ziel mit Ghana: „Gruppenphase überleben“

Ghanas Trainer Otto Addo will in die K.o.-Phase. Foto: Tom Weller/dpa

Doha Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo will vor seinem WM-Auftakt gegen Portugal nicht über einen afrikanischen Rekord durch das Erreichen des Halbfinals reden. Vielmehr sieht der 47-Jährige zunächst kurzfristige Ziele.

„Wir wollen die Gruppenphase überleben. Ich denke, wir sollten es generell von Spiel zu Spiel angehen. Wenn wir nicht zu weit in die Ferne blicken, können wir etwas erreichen“, sagte Addo. Ghana trifft am Donnerstag (17.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) auf Portugal. Weitere Gegner in der Gruppe H sind Uruguay und Südkorea.