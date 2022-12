Menschenrechte : Arbeitsmigranten die „großen Verlierer“ der Fußball-WM

Berlin Vor dem WM-Finale erneuern Menschenrechtsorganisationen die Kritik an der FIFA und den Organisatoren. Aus ihrer Sicht wurde zu wenig oder nichts für die Arbeitsmigranten getan wurde.

Menschenrechtsorganisationen haben zum Ende der WM in Katar dem Fußball-Weltverband FIFA und der Regierung des Emirats Untätigkeit in Bezug auf das Schicksal der Arbeitsmigranten vorgeworfen.

Ähnlich äußerte sich Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, in einer Mitteilung. Wenn am Sonntag der Weltmeister gefeiert werde, seien die Wanderarbeiter, „die in Katar ausgebeutet wurden, die großen Verlierer dieser WM“, sagte er. Auf „beschämende Weise“ widersetzten sich FIFA und die katarische Regierung, den Arbeiten „die ihnen zustehende Entschädigung zukommen zu lassen“.