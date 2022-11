Fußball-WM : ARD-Frau mit Bundesliga-Gen: Graf kommentiert WM-Spiel

Doha Claudia Neumann sitzt schon lange für das ZDF bei WM-Spielen der Männer am Mikrofon. Nun zieht die ARD nach. In Christina Graf kommentiert eine Frau mit Bundesliga-Vergangenheit.

Für die ARD ist die Partie am Mittwoch (11.00 Uhr) im al-Bayt Stadium in al-Chaur dennoch etwas Besonderes: Christina Graf wird als erste Frau im Ersten ein Spiel bei einer Männer-WM kommentieren. „Tatsächlich habe ich das nicht so für mich im Kopf. Ich bin auch nicht jemand, die danach lechzt und das haben muss“, sagt die 36-Jährige vor ihrem ersten WM-Spiel über die Aufmerksamkeit, die sie nun auf sich zieht.

Die Umschreibung „die erste Frau, die...“ ist für Christina Graf nichts Neues. Im Januar 2013 durfte sie beim Pay-TV-Sender Sky als erste Frau ein Zweitliga-Spiel kommentieren. „Das hat mich damals auch nicht interessiert, als ich in der 2. Bundesliga kommentiert habe“, sagt sie. Sie wolle ihre Arbeit so gut wie möglich machen. „Das möchte ich bei einer Drittliga-Zusammenfassung genauso gut machen wie bei einer Weltmeisterschaft.“

Frau mit viel Erfahrung

„Weil sie selbst hochklassig gekickt hat, versteht sie extrem viel vom Fußball“, sagt Dietz. Anfeindungen wegen fehlender Fachkenntnis, was man Frauen vor allem von Männer-Seite ab und an unterstellt, sei sie nicht ausgesetzt, meinte er. Sie schaffe, unaufgeregt ein Spiel zu überblicken, zu schildern und zu lesen, „auf der anderen Seite trotzdem keinen Schlafwagen-Fußball zu präsentieren“, lobt Dietz.

Frauen am TV-Mikrofon sind oft Anfeindungen in den sozialen Medien ausgesetzt. ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat dies oft genug erlebt. Christina Graf will dem aus dem Weg gehen. Sie hat einen Instagram-Kanal, den sie privat nutzt. Mehr Social Media braucht sie nicht. „Mir tut das nicht gut. Ich habe schon mal gesagt, das verkackt einem den Tag. Nicht nur einen Tag, sondern zwei oder drei“, sagt sie. „Weil nicht nur nette Worte fallen.“ Das mache was mit ihr. „Und ich möchte das nicht.“