Fußball-WM : Argentinien mit Schwüren gegen Angst vor WM-Aus

Doha- Ein Schwur mit Herz und Leidenschaft des ganzen Landes. Argentinien will das Unvorstellbare abwenden. Alle schauen erst recht auf Messi. Und auch dem fehlt Maradona.

Nicht mal 24 Stunden nach der argentinischen Trauer am zweiten Todestag von Diego Maradona droht den stolzen Südamerikanern der kollektive WM-Leidensgipfel.

Jetzt muss Lionel Messi liefern, Maradonas Erbe. Eine weitere Niederlage und Argentinien ist nach nur zwei Spielen gescheitert, raus aus der Fußball-WM in Katar - so früh wie noch nie in der Ära Messi, die damit auch noch ihr unrühmlichstes Weltmeisterschaftsende nehmen würde.