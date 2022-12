Fußball-WM : Argentinien nach Elfmeterkrimi im Halbfinale

Lusail Das nächste Zitterspiel. Messi macht es aber besser als Kumpel Neymar. Argentinien rettet sich im Elfmeterschießen ins Halbfinale. Ex-Bundesliga-Profi Weghorst wird fast zum Spielverderber.

In einem weiteren irren Elfmeter-Krimi hat sich Argentinien angeführt von Vorbereiter und Torschütze Messi ins Halbfinale gezittert. Die Südamerikaner gewannen dank Torhüter Martinez, der zweimal glänzend parierte, in der Runde der besten Acht mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen die Niederlande.

„Es ist unglaublich. Wir haben am Ende sehr gelitten. Am Anfang lief es noch gut. Aber wir haben es doch geschafft. Wir sind eine Mannschaft, die weiß, was sie tut. Wir haben Lust zu gewinnen. Wir haben unglaubliche Lust, diese Meisterschaft zu gewinnen. Schritt für Schritt kommen wir voran, das genießen wir. Wir brauchten diesen Sieg“, sagte Messi und war nach dem Elfmeterschießen erleichtert: „Wir dachten nicht, dass es so weit kommen würde. Das war schon schwierig für uns. Man darf sich nicht zu sehr davon beeindrucken lassen. Wir wussten, wenn es zum Elfmeterschießen kommt, müssen wir vereint sein.“

Messi warnt vor Kroatien

Vor 88.235 Zuschauern sahen Messi & Co. bis kurz vor Schluss der regulären Spielzeit gegen schwache Holländer wie die sicheren Sieger aus. Die Führung bereitete Messi mit einem Geniestreich in seinem 1001. Profispiel vor, als er Nahuel Molina (35. Minute) den Ball vorlegte. Den zweiten Treffer erzielte er per Foulelfmeter gleich selbst (73.). Doch sorgte Weghorst in der 83. Minute und der elften Minute der Nachspielzeit für die Verlängerung. Dort passierte nichts mehr. Es ging in das Elfmeterschießen, wo Argentinien das bessere Ende für sich hatte.