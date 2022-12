WM-Achtelfinale : Argentiniens de Paul warnt vor Australien: „Vorsichtig sein“

Hat Respekt vor Australien: Rodrigo de Paul in der Pressekonferenz. Foto: Jorge Saenz/AP/dpa

Al-Rajjan Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft stellt sich im WM-Achtelfinale gegen Australien auf eine Partie wie zum Gruppenabschluss gegen Polen ein. „Wir haben sie sehr oft angeschaut, viele Videos“, betonte Mittelfeldspieler Rodrigo de Paul am Freitag bei einer Pressekonferenz in Al-Rajjan.

„Wir werden den Ball haben. Wir müssen aber auch an die Abwehr denken, wenn wir in der Offensive sind“, sagte der 28 Jahre alte Profi von Atlético Madrid vor der Partie an diesem Samstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV).