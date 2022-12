Fußball-WM : Argentiniens Hexer: „Super-Held“ Martínez macht es wieder

Lusail Lionel Messi wusste, bei wem er sich zuerst zu bedanken hatte. Mit seinen Elfmeterparaden rettete Emiliano Martínez Argentinien. Nicht zum ersten Mal...

Torheld und Sprücheklopfer

Dazu war es vor knapp 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauern - wieder mal die meisten in argentinischen Trikots - am Freitag zu laut. Es herrschte Heimspielatmosphäre fern der Heimat. „Das waren pure Emotionen. Wir haben das für 45 Millionen Argentinier gemacht, für das ganze Land“, sagte Keeper Martínez: „Unserem Land geht es wirtschaftlich so schlecht. Ein kleines bisschen Freude, das ist wunderschön.“

Wunderschön dürfte er auch den Blick in die argentinischen Zeitungen am Samstag finden, online sicher eher im WM-Camp auf dem Campus der Universität von Katar. „Der Tag, an dem er zum Superhelden wurde“, titelte „Clarín“. „Magische Hände“ attestierte „La Nacion“ dem Schlussmann der Argentinier, die nun im Halbfinale am kommenden Dienstag auf Kroatien treffen. Die Mannschaft um Starspieler Luka Modric hatte Argentiniens Erzrivalen Brasilien ausgeschaltet - übrigens im Elfmeterschießen.