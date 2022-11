Fußball-WM : Argentiniens Scaloni: „Unser Stil ist nicht verhandelbar“

Doha Lionel Scaloni will an der Spielweise der argentinischen Nationalmannschaft vor dem womöglich schon alles entscheidenden Gruppenspiel bei der Fußball-WM nichts ändern.

„Unser Stil ist nicht verhandelbar“, sagte der 44 Jahre alte Coach der eigentlich als Mitfavoriten gestarteten Südamerikaner in Doha. Die Partie am Samstag im Lusail-Stadion (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Mexiko werde komplett anders als das Spiel gegen Saudi-Arabien, das die Argentinier trotz 1:0-Führung am Dienstag 2:1 verloren hatten. „Entscheidend ist, wie man zurückschlägt“, sagte Scaloni, der bis zu der WM-Auftaktpleite 36 Spiele mit Argentinien nicht verloren hatte.