Turnier in Katar : Baerbock betont zur Fußball-WM Bedeutung der Menschenrechte

Paris Außenministerin Annalena Baerbock hat zur umstrittenen Fußball-WM in Katar die Bedeutung der Menschenrechte hervorgehoben.

„Unsere Welt basiert auf Menschenrechten und deswegen sind Menschenrechte unteilbar. Das gilt für Klimakonferenzen genauso wie für große Sportereignisse“, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Besuchs in Paris auf die Frage eines Journalisten, ob sie die WM in Katar trotz der Menschenrechtsverletzungen in dem Land ohne Bauchschmerzen verfolge. Baerbock forderte, die Menschenrechte sollten „auch für die Vergaben bei allen solchen großen, großen Konferenzen und Ereignissen gelten“.