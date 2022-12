Fußball-WM : Beduinenzelte und Container: Wie Fußballfans in Katar wohnen

Doha/Al-Chaur Am späten Nachmittag, wenn die Dunkelheit einsetzt, kann es geradezu kitschig werden. Dann steht die untergehende Sonne direkt über dem nahegelegenen Al-Bait Stadion im Norden Katars und färbt den Himmel in ein warmes Orange.

Untergekommen in diesem für die Fußball-WM errichteten Ferienlager sind viele Fans, denen die Hotelpreise in der rund 50 Kilometer entfernten Hauptstadt Doha zu exorbitant waren. Insgesamt neun „Fan-Villages“ bietet der Gastgeber Besuchern aus aller Welt in verschiedenen Preisklassen als alternative Unterkunft an. Errichtet wurden sie, um die große Zahl an Gästen während des Turniers unterbringen zu können.