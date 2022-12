Turnier in Katar : Bellingham nach WM-Aus sicher: „Unsere Zeit wird kommen“

Berlin Bundesligaprofi Jude Bellingham hat sich einen Tag nach dem bitteren WM-Viertelfinal-Aus mit dem englischen Fußball-Nationalteam an die Fans der Three Lions gewandt.

„Vielen Dank auch an die Fans für die Liebe und Unterstützung in den letzten Wochen. Bleibt auch in diesem schlechten Moment bei uns, während wir diese Erfahrung nutzen, um als Team für zukünftige Turniere weiter zu wachsen“, schrieb der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in den sozialen Medien: „Behaltet den Glauben, unsere Zeit wird kommen.“