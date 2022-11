Fußball-WM 2022 : Bericht: FIFA mit Rekordeinnahmen in Milliardenhöhe

Die FIFA nahm mit Verträgen zur WM in Katar einem Bericht zufolge rund 7,25 Milliarden Euro ein. Foto: Sebastian Gollnow/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Doha Die FIFA hat mit den Verträgen zur Fußball-WM 2022 in den vergangenen vier Jahren Rekordeinnahmen in Höhe von rund 7,25 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einer Steigerung um etwa eine Milliarde Euro im Vergleich zum vorausgegangenen Vierjahreszyklus zur WM 2018 in Russland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Über die Zahlen berichtete die Nachrichtenagentur AP nach einer Versammlung der Nationalverbände der FIFA. Die Reserven des Weltverbands stiegen damit auf 2,4 Milliarden Euro, hieß es. Im Grundsatz gibt die FIFA ihre Gewinne an die Verbände weiter.

© dpa-infocom, dpa:221120-99-592627/2

(dpa)