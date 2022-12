Endspiel in Katar : Berichte: Chaos bei Anreise und Einlass vor WM-Finale

Lusail Kurz vor dem Anpfiff des WM-Endspiels zwischen Frankreich und Argentinien ist es rund um das Lusail Stadion Augenzeugenberichten zufolge teilweise zu Chaos bei der Anreise und dem Einlass gekommen.

Nutzer berichteten in den sozialen Netzwerken von chaotischen Szenen in der Metro und bei der Ankunft am Stadion. Die U-Bahn-Station direkt am Lusail Stadion soll wegen des großen Menschenandrangs komplett überfüllt gewesen sein. Betroffen waren demnach auch der zentrale Umsteigepunkt Muschairib und die Züge.