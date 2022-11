Fußball-WM : Bernardo Silva: Ronaldo trotz Interview voll „fokussiert“

Al-Schahania Der Wirbel um das jüngste Interview von Superstar Cristiano Ronaldo beeinträchtigt die WM-Vorbereitung der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft aus Sicht seiner Mitspieler nicht.

Der Europameister von 2016 habe jedoch zuletzt bewiesen, dass die Mannschaft auch ohne den 37 Jahre alten Offensivspieler erfolgreich sein könne. Ronaldo hatte unter anderem beim 4:0-Sieg im Testspiel gegen Nigeria gefehlt. „Wir sind 26 Leute, wir werden spielen und unser Land bestmöglich vertreten“, kündigte Silva an. Ronaldo trainierte nach seiner Pause am Samstag in Katar mit der Mannschaft von Coach Fernando Santos. Portugal bestreitet am Donnerstag gegen Ghana sein erstes WM-Spiel. Weitere Gegner sind Uruguay und Südkorea.