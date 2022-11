WM-Kolumne von Berti Vogts : Wir müssen über das Thema Mittelstürmer sprechen

Meinung Das Spiel gegen Spanien sollten sich die Manager der Bundesligisten gut angeschaut haben. Denn Spieler wie Niclas Füllkrug gibt es in Deutschland zu wenige.

Ich hoffe, dass alle Manager und Akademieleiter der Bundesliga und Trainerausbilder beim DFB genau hingeschaut haben: Ich freue mich, dass wir wieder einen Keilstürmer im Team haben, der trifft. Das ist doch eine gute deutsche Tradition, denken wir an Uwe Seeler, Gerd Müller, Horst Hrubesch, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann oder auch Oliver Bierhoff. Gerade ihn als Manager der Nationalmannschaft muss es doch freuen, dass Niclas Füllkrug ein so wichtiges Tor gemacht hat. Ein großes Lob an Bremen, auf so einen Spielertyp zu setzen. Leider gibt es zu wenige davon in der Bundesliga. Ich hoffe, dass über das Thema Mittelstürmer nach der WM im deutschen Fußball gesprochen wird. Was mir auch gefallen hat: Jamal Musiala mit seinem mutigen Spiel. Ich würde mir wünschen, dass er ab und zu ein wenig egoistischer vor dem Tor ist, das gehört bei einem tollen Spieler wie ihm dazu. Musiala ist auf dem Weg zur Weltklasse. Toll ist, dass er immer wieder die Eins-gegen-eins-Situationen sucht. Das ist enorm wichtig in engen Spielen. Da hat mir auch Leroy Sané gut gefallen, mit ihm und Füllkrug hat Hansi Flick viel neue Energie eingewechselt. Das zeigt, dass sich der Trainer auf seine zweite Reihe verlassen kann.