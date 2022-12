Fußball-WM : Brasiliens Neymar trainiert wieder mit Ball

Lusail Brasiliens Superstar Neymar hat nach seiner Verletzungspause wieder mit dem Ball trainiert.

In einem Video, das der brasilianische Fußball-Verband (CBF) bei Twitter postete, war zu sehen, wie der 30-Jährige mit seinen Teamkollegen den Ball hochhielt und Torschüsse trainierte.

Foco total nas oitavas de final! Começamos a nossa preparação para o jogo contra a Coreia do Sul Segunda-feira contamos com a nossa torcida para dar mais um passo pela sexta ⭐️ 📸 Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/cECWecJss6

Neymar hatte sich bereits im ersten Gruppenspiel bei der WM in Katar gegen Serbien (2:0) am Fußgelenk verletzt und fällt seitdem aus. Der Angreifer meldete sich auch in den sozialen Netzwerken zu Wort: „Ich fühle mich gut, ich wusste, dass ich es jetzt tun würde“, schrieb er und stellte dazu Fotos vom Training.