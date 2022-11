Fußball-WM : BVB-Profi Meunier fühlt sich endgültig wieder fit

Abu Samra Thomas Meunier vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund fühlt sich nach seinem Jochbeinbruch rechtzeitig zum WM-Start wieder fit für die Startelf Belgiens.

„Das ist kein Problem mehr“, sagte der 31 Jahre alte Defensivspieler vor dem ersten WM-Spiel Belgiens in Katar am Mittwoch gegen Kanada (20.00 Uhr/ARD und MagentaSport). „Die Entwicklung ist positiv“, ergänzte Meunier, der am Freitag beim 1:2 gegen Ägypten im letzten WM-Tests Belgiens erstmals seit Mitte Oktober wieder zu einem Kurzeinsatz gekommen war.