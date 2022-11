Al-Chaur Deutschland hat die größtmögliche WM-Hilfe von Costa Rica bekommen. Der Druck vor dem Spanien-Duell am Sonntagabend ist geringer geworden. Ein Sieg gegen den Angstgegner bleibt dennoch wichtig.

Sogar bei einer Niederlage heute gegen den Angstgegner wäre ein Einzug ins WM-Achtelfinale für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick weiterhin möglich. Die Entscheidung fällt in jedem Fall erst am letzten Gruppenspieltag am 24. November (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Dann spielt Deutschland gegen Costa Rica und Spanien zeitgleich gegen Japan.

Das Szenario für das Spanien-Spiel:

Hansi Flick hatte den Spieltag mit einem Aktivierungstraining für seine Spieler im Teamhotel begonnen. Zur Mittagszeit lief im Zulal Wellness Resort in Al-Ruwais am Sonntag auf der Großbildleinwand die Partie der Japaner gegen Costa Rica. In Einzel- und Gruppengesprächen wurden die DFB-Profis vom Bundestrainer noch vor der abschließenden Mannschaftssitzung auf ihre Aufgaben am Abend vorbereitet.