Fußball-WM : Dänemark-Trainer lobt Eriksen: „Würde ihn gern klonen“

Doha Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand setzt beim wichtigen WM-Vorrunden-Spiel gegen Weltmeister Frankreich auf die Qualität seines Spielmachers Christian Eriksen.

Die Dänen schlugen den amtierenden Weltmeister Frankreich in diesem Jahr zweimal in der Nations League, sind mit ihrem 0:0 gegen Tunesien aber deutlich schlechter in das WM-Turnier in Katar gestartet. Frankreich gewann zum Auftakt 4:1 gegen Australien. Trotz der vielen verletzten Spieler hält Hjulmand die Franzosen noch immer für eines der besten Teams der Welt: „Frankreich hat eine unglaubliche Anzahl an Top-Spielern. Die Möglichkeiten und das Talent, das den Franzosen zur Verfügung steht, sind spektakulär.“