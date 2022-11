WM in Katar : Dänische WM-Expertin trauert nach Unfall um ihre Mutter

WM in Katar

London Die WM-Fernsehexpertin Nadia Nadim trauert um ihre Mutter. Wie die ehemalige dänische Fußball-Nationalspielerin bei Instagram berichtete, kam ihre Mutter am Dienstag bei einem Unfall ums Leben, während Nadim beim britischen TV-Sender itv als Expertin für die WM-Partie zwischen Dänemark und Tunesien zu Gast war.

Nach dem Spiel fehlte die 34-Jährige bei der anschließenden Diskussionsrunde. „Worte können nicht beschreiben, was ich fühle“, schrieb die ehemalige Spielerin von Manchester City und Paris Saint-Germain. „Ich habe die wichtigste Person in meinem Leben verloren und es passierte so plötzlich und unerwartet. Sie war erst 57.“ Demnach wurde Hadima Nadim von einem Lastwagen angefahren und dabei tödlich verletzt.