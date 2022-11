Fußball-WM : Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

In Gruppe F treffen Belgien und Marokko sowie Kroatien und Kanada aufeinander. Vize-Weltmeister Kroatien will mit mehr Mut den ersten Sieg in Katar holen. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Doha Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien unter Druck. Vize-Weltmeister Kroatien will sich steigern, Kanada das erste Tor seiner WM-Geschichte erzielen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in ihrem zweiten Gruppenspiel der WM in Katar an diesem Sonntagabend extrem unter Druck. Dass der Gegner Spanien heißt, macht die Aufgabe noch schwerer. Zuvor erwartet in Gruppe E Deutschland-Bezwinger Japan den Außenseiter Costa Rica. In Gruppe F treffen Belgien und Marokko sowie Kroatien und Kanada aufeinander. Vize-Weltmeister Kroatien will mit mehr Mut den ersten Sieg in Katar holen.