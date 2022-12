Fußball-WM : Dembélé über Zeit mit Messi: „Hat mir viel beigebracht“

Al-Rajjan Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé will im WM-Finale keine Rücksicht auf die möglicherweise letzte Titelchance für seinen früheren Teamkollegen Lionel Messi nehmen.

Der argentinische Superstar spielt in Katar seine fünfte und letzte WM. Dembélé könnte sich in der Partie am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) schon zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Weltmeister krönen. Bei seiner Entwicklung hat der Franzose nach eigener Aussage auch vom Zusammenspiel mit Messi profitiert. Der Argentinier sei der ideale Teamkollege, einfach und bescheiden in der Umkleidekabine. „Er hilft den jüngeren Spielern. Er hat mir viel beigebracht“, sagte Dembélé, der von 2016 bis 2017 beim BVB gespielt hatte.