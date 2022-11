Deutscher Fußball-Bund : DFB-Sponsoren halten an Partnerschaft fest - Kritik an FIFA

DFB-Sponsoren halten an Partnerschaft fest - Kritik an FIFA

VW hält am DFB-Sponsoring fest. Foto: David Hecker/dpa

Berlin Nach dem Rewe-Ende halten andere Sponsoren zum DFB - einige kündigen aber Gespräche an.

In der Debatte um das Verbot der „One-Love“-Armbinde bei der Fußball-WM in Katar durch den Weltverband FIFA halten die DFB-Sponsoren Telekom, Volkswagen, van Laack, Adidas und Coca-Cola an ihrer Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) fest. Der Kölner Handelsriese Rewe hatte hingegen seine Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund kurz vor Vertragsende beendet.