Fußball-WM : Dritte WM-Medaille seit 1998: Kroatien schlägt Marokko

Al-Rajjan Dritter 1998, Zweiter 2018 - und jetzt wieder die Bronzemedaille: Kroatien krönt eine erfolgreiche WM mit einem Sieg im Spiel um Platz 3.

Das Team des Real-Madrid-Stars Modric siegte in Katar im Spiel um Platz 3 mit 2:1 (2:1) gegen die große Turnier-Überraschung Marokko. Josko Gvardiol von RB Leipzig (7. Minute) und Mislav Orsic (42.) erzielten vor 44.137 Zuschauern im Chalifa International Stadion die Tore für die Kroaten. Achraf Dari (9.) glich in der Zwischenzeit zum 1:1 aus. Das Vier-Millionen-Einwohner-Land Kroatien war bereits 1998 mit der Bronzemedaille nach Hause gekommen und hatte 2018 sogar das WM-Finale erreicht.

„Das ist ein schönes Gefühl, im letzten Spiel mit einem Sieg nach Hause zu gehen. Nach dem Spiel gegen Argentinien war es zwei Tage lang nicht so einfach. Die Jungs wollten unbedingt das Finale spielen. Aber wir haben wieder Kraft gefunden. Ein geiles Gefühl. Wir waren ein bisschen frischer und hatten am Ende mehr Chancen. Wir haben verdient gewonnen“, sagte Kroatiens Co-Trainer Ivica Olic bei MagentaTV. Zugleich glaubt der frühere Bundesligaprofi nicht an einen Rücktritt des 37 Jahre alten Superstars Modric: „Wir haben im Sommer das Final Four in der Nations League. Er will unbedingt dabei sein.“