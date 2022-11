Wirbel um Spielberechtigung : Ecuador verzichtet bei WM auf Verteidiger Castillo

Wegen Byron Castillos Einsatz in der WM-Qualifikation hatte Ecuador gar der Ausschluss vom Turnier in Katar gedroht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Quito Ecuador verzichtet in seinem finalen Kader auf Byron Castillo. Wie der ecuadorianische Fußball-Verband mitteilte, sei der Außenverteidiger aus Angst vor Sanktionen für die Weltmeisterschaft in Katar gestrichen worden.

Wegen Castillos Einsatz in der WM-Qualifikation hatte Ecuador gar der Ausschluss vom Turnier in Katar gedroht, das am 20. November beginnt. Chile und Peru waren vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas gezogen, weil sie die Spielberechtigung Castillos anzweifeln.