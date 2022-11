Fußball-WM in Katar : Ecuadors Valencia trifft und träumt: „Bedeutet ihm viel“

Ecuadors Enner Valencia (3.vl) trifft per Kopf zum 2:0-Sieg in der Auftaktpartie gegen Katar. Foto: Tom Weller/dpa

Al-Chaur Mit seinem Doppelpack entscheidet Ecuadors Enner Valencia das WM-Eröffnungsspiel. WM-Rekordtorschütze seines Landes ist er schon, nun nimmt er die nächste Bestmarke ins Visier.

Trifft Valencia auch am Freitag gegen die Niederlande, würde er mit ihnen gleichziehen. „Er ist der Rekord-Torschütze für Ecuador“, sagte Trainer Gustavo Alfaro über seinen Kapitän, der das junge Team bei diesem Turnier anführt. „Er hatte eine harte Zeit. Er wurde in Ecuador infrage gestellt, aber jetzt sehen wir, was er uns geben kann“, sagte Alfaro. „Er hat getroffen, was ihm sehr viel bedeutet.“