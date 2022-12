Fußball-WM : Englands Declan Rice zurück im Training

Doha Englands Mittelfeldspieler Declan Rice ist zwei Tage vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich ins Training zurückgekehrt. Der 23-Jährige hatte am Mittwoch gefehlt, weil er sich unwohl fühlte.

„Er ist wieder fit, hat heute mit uns trainiert. Falls etwas passiert, bin ich aber bereit, für ihn einzuspringen“, sagte Kalvin Phillips im Teamcamp der Three Lions in Al-Wakra. Ist Rice fit, wird am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ein Startelf-Einsatz gegen den Weltmeister erwartet.