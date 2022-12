Fußball-WM : Englands Maguire: Stehe unter besonderer Beobachtung

Al-Wakra Englands Fußball-Nationalspieler Harry Maguire hat bei der WM in Katar offen über seinen Gemütszustand im vergangenen Jahr gesprochen.

„Ich weiß, wem ich vertrauen kann. Ich bin ziemlich gut in Psychologie. Das musste ich im letzten Jahr aber auch sein“, sagte der 29 Jahre alte Profi von Manchester United britischen Zeitungen im Teamcamp in Al-Wakra. Maguire ist vor dem Viertelfinale gegen Weltmeister Frankreich am Samstag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) als Stammspieler bei den Three Lions in Katar gesetzt und läuft neben John Stones auf.