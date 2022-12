Fußball-WM : Englands Walker: Three Lions bei WM noch stärker als 2018

Al-Wakra Außenverteidiger Kyle Walker ist zuversichtlich für den erhofften ersten Titelcoup der englischen Fußball-Nationalmannschaft seit der WM 1966.

„Das Niveau unserer Spieler ist noch einmal nach oben gegangen. Wir waren vielleicht etwas unerfahren in großen Spielen. Wir waren im WM-Halbfinale 2018 und haben nicht wirklich gewusst, wie wir das handhaben“, sagte der 32 Jahre alte Walker am Mittwoch im Trainingscamp in Al-Wakra. Es gebe in Katar aber auch „starke Konkurrenz“, Walker nannte namentlich das Überraschungsteam Marokko. Auch Weltmeister Frankreich, am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) Englands Gegner, zähle dazu.