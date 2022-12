Fußball-WM : „Entscheidung für Familie“: Addo hört als Ghana-Trainer auf

Al-Wakra Otto Addo ist nach dem WM-Aus nicht mehr Nationaltrainer Ghanas.

„Es war klar, dass ich nach der WM aufhöre. Meine Familie und ich sehen unsere Zukunft in Deutschland. Ich mag meine Rolle in Dortmund. Selbst wenn wir Weltmeister geworden wären, wäre es das Ende gewesen. Das ist eine Entscheidung für die Familie“, sagte der 47-Jährige. Ghana war als Zweiter der Gruppe H in das dritte Spiel gegangen, aber durch ein 0:2 gegen Uruguay ausgeschieden.