Fußball-WM in Katar : Ex-DFB-Präsidenten kritisieren Umgang mit „One Love„-Binde

Fußball-WM in Katar

Doha Die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller und Reinhard Grindel haben den Umgang mit der „One Love“-Kapitänsbinde bei der Fußball-WM deutlich kritisiert.

Die gemeinsame Aktion mit der „One Love“-Armbinde hatten die Nationalmannschaften aus Deutschland, England, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Wales, Frankreich und Dänemark im September angekündigt - zusammen mit den nicht für die WM qualifizierten Teams von Norwegen und Schweden. Die bunte Kapitänsbinde sollte bei dem Turnier in Katar als Symbol für Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit stehen. Die FIFA kündigte jedoch kurz nach WM-Start an, das Tragen der „One Love“-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft zu sanktionieren. WM-Gastgeber Katar steht vor allem wegen der Missachtung von Menschenrechten in der Kritik.