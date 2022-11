Fußball-WM : Ex-Kölner Jakobs vom Tribünengast zum WM-Spieler

Doha Diese sieben Worte seines Trainers wird Ismail Jakobs wohl nie vergessen. „Hol' deine Sachen, du kannst doch spielen“, sagte Senegals Trainer Aliou Cissé dem gebürtigen Kölner zwei Stunden vor dem WM-Auftaktspiel gegen die Niederlande.

Erst am Spieltag selbst hatte die FIFA den Nationalitätenwechsel genehmigt und positiv über die Spielberechtigung von Jakobs entschieden. „Hätte es diese Problematik nicht gegeben, hätte ich von Anfang an gespielt“, sagte der Profi der AS Monaco. Trotz der Niederlage ist Jakobs optimistisch für die weiteren Gruppenspiele gegen Gastgeber Katar und Ecuador: „Wir haben gut gespielt und gehen deshalb mit Selbstvertrauen in diese Spiele. Natürlich glauben wir daran, Katar schlagen zu können.“