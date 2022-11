Fußball-WM : Fans-Kontakt: Spanien-Coach Enrique kündigt WM-Streams an

Fans-Kontakt: Spanien-Coach Enrique kündigt WM-Streams an

Will aus Katar den Kontakt mit den Fans halten: Spanien-Coach Luis Enrique. Foto: Paul White/AP/dpa

Madrid Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique wird während der Weltmeisterschaft in Katar über Live-Streams direkt zu den Fans der „La Roja“ sprechen.

„Ich gebe hiermit bekannt, dass ich Streamer werde“, erklärte der 52 Jahre alte Coach in einem Twitter-Video. Er werde wohl schon unmittelbar nach der Ankunft der spanischen Delegation in Doha am 18. November damit beginnen, sagte Enrique, der dazu auf der Streaming-Plattform Twitch einen eigenen Kanal eröffnete.