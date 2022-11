Fußball-WM : FIFA weiter gegen „One Love“-Binde - Sanktionen möglich

Doha DFB-Kapitän Manuel Neuer wird am Mittwoch die „One Love“-Binde tragen. Auch, wenn der Weltverband FIFA das gern anders hätte. Ob wirklich sanktioniert wird, bleibt abzuwarten.

Der erste Kapitän, der während der Endrunde offen gegen die FIFA-Regularien verstößt, wird aller Voraussicht nach Englands Harry Kane im Spiel am Montag (14.00 Uhr) gegen Iran sein. Auch die Niederländer in der folgenden Partie gegen Senegal (17.00 Uhr) und Waliser am Abend (20.00 Uhr) gegen die USA sind Teil des UEFA-Bündnisses. Dieses hatte die Binde mit „Herz in bunten Farben, die für Vielfalt stehen“, sowie der Aufschrift „One Love“ im September vorgestellt. Katar steht unter anderem wegen der Missachtung von Menschenrechtsstandards in der Kritik.