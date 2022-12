Fußball-WM : FIFA wirbt für eigene Kampagne gegen Diskriminierung

Die FIFA war in Europa wegen des «One Love»-Verbots stark kritisiert worden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Al-Rajjan Kurz vor den Viertelfinalspielen wirbt die FIFA für die eigene Kampagne gegen Diskriminierung. Der Slogan steht auch auf den Kapitänsbinden - diese waren eines der großen WM-Streitthemen.

Es gebe „im Fußball und in der Gesellschaft insgesamt keinen Platz für Diskriminierung jeglicher Art“, teilte die FIFA mit und verwies auf die Kampagnen-Botschaft „#NoDiscrimination“, die während der vier Partien in den WM-Stadien in Katar zu sehen sei. Der Slogan steht zudem während des Turniers auf den Armbinden der Kapitäne - auch Manuel Neuer hatte bereits eine solche Binde getragen, nachdem die FIFA die „One Love“-Kapitänsbinde verboten hatte.