Fußball-WM : Flick traf sich mit Löw zum Lunch: Gespräch über WM-Druck

Al Ruwais 2014 war Hansi Flick als Assistent von Joachim Löw maßgeblich am Gewinn des WM-Titels beteiligt. Vor seinem ersten Turnier als Bundestrainer holte er sich nun bei seinem einstigen Chef Ratschläge.

„Vor Kurzem habe ich mich mit Jogi zum Mittagessen getroffen und mich mit ihm über den Druck bei einem solchen Turnier unterhalten und darüber, welche Lösungen er dafür hatte“, erzählte Flick in einem Interview im aktuellen „Journal“ des Deutschen Fußball-Bundes. „Es war schön, mit ihm mal wieder Zeit zu verbringen und von ihm ein paar Hinweise zu bekommen“, sagte Flick, der 2014 als Assistent von Löw maßgeblich am WM-Sieg in Brasilien beteiligt war.