Protest : Flitzer mit Regenbogenfahne bei WM-Spiel

Lusail Mit einer Regenbogenfahne in der Hand und zwei weiteren politischen Botschaften auf dem T-Shirt hat ein Flitzer das WM-Spiel Portugal gegen Uruguay gestürmt. Er wurde von Ordnern abgeführt.

Ein Flitzer mit einer Regenbogenfahne ist bei der Fußball-WM in Katar während des Vorrunden-Spiels zwischen Portugal und Uruguay auf das Spielfeld gelaufen.

Der Mann wurde in der 51. Minute des Spiels von zwei Ordnern gestoppt und aus dem Innenraum des Lusail Stadions geführt. Schiedsrichter Alireza Faghani aus dem Iran brachte die Fahne vom Spielfeld. „Ich hoffe, dass dem Jungen nichts passiert“, sagte Portugals Spieler Rúben Neves nach dem Spiel. „Wir alle haben seine Botschaft verstanden, die ganze Welt.“

Politische Botschaften

Der Flitzer verband mit nur einer Aktion mehrere politische Botschaften. Auf der Vorderseite seines Superman-T-Shirts stand „Save Ukraine“, auf dem Rücken „Respect for Iranian Woman“. Möglicherweise suchte sich der Mann dafür gezielt dieses Spiel aus, weil der Schiedsrichter aus dem Iran stammt, wo das Regime seit Wochen versucht, eine massive Protestbewegung zu unterdrücken.

Homosexualität ist im WM-Gastgeberland Katar verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft. Im Zuge des Turniers wird deshalb weltweit über die Sicherheit der LGBT-Community in Katar diskutiert.

Dauerthema bei der WM

Der Umgang mit dem Thema überlagerte die WM bereits vor dem ersten Spiel und auch während des Turniers. Mehrere europäische Teams wollten zunächst in Katar mit einer Kapitänsbinde in Regenbogen-Farben antreten. Im September entschieden sie sich dann jedoch dazu, eine Binde mit dem sogenannten „One Love“-Symbol zu tragen, auf der ein Herz in bunten Farben zu sehen ist.