WM in Katar : „Football's coming home“ zur WM auch als Weihnachtsversion

Doha Besondere WM-Spielansetzungen erfordern besondere Anpassungen bekannter Fußballlieder. Nach diesem Motto haben David Baddiel, Frank Skinner und die Lightning Seeds nun ihren Klassiker „Three Lions“ wegen der WM in Katar auf Weihnachten umgedichtet.

Das veröffentlichte Video zu „It's coming home for christmas“, das an den Klassiker „Football's coming home“ angelehnt ist, beginnt mit einer ausgelassenen Pressekonferenz-Szene der englischen Frauen-Nationalmannschaft, die in diesem Sommer im eigenen Land Europameister wurden.

Die von Ex-Profi Gareth Southgate trainierten Männer warten seit dem WM-Titel 1966 auf einen großen Titel. Wörtlich heißt es in der humorvoll gestalteten Version unter anderem: „When they decided on Qatar. Should have checked VAR“ (Als sie sich für Katar entschieden haben, hätten sie den Videobeweis checken sollen). Das Video hatte bei Youtube innerhalb von einem Tag bereits rund 400.000 Aufrufe.