Fußball-WM : Frankreich: Coman setzt aus, steht aber wohl im Kader

Al Rajjan Nächster kurzer Schreckmoment für den FC Bayern München: Der Franzose Kingsley Coman hat nach Medienberichten nach kurzer Aufwärmphase am Donnerstagabend nicht am Geheimtraining der Franzosen teilgenommen.

Gerüchte um Benjamin Pavard

Kurios: Standen beim Anpfiff gegen Australien in Hernández, Pavard und Dayot Upamecano noch drei Bayern-Spieler in der Viererkette, könnte es am Samstag keiner mehr sein. Upamecano oder der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté werden in der Innenverteidigung wohl für den endgültig genesenen Raphael Varane weichen müssen. „Er ist fit und bereit für morgen“, berichtete Kapitän und Torhüter Hugo Lloris: „Er bringt Ruhe und Erfahrung ins Team, ist ein Leader auf und neben dem Platz.“ Deschamps erklärte aber, Varane hätte theoretisch schon gegen Australien spielen können, er habe sich aber dagegen entschieden.