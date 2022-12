WM-Halbfinale : Frankreich-Keeper Lloris erwartet „feindselige Atmosphäre“

Al-Rajjan Mit Blick auf die Zehntausenden Unterstützer Marokkos bei der Fußball-WM erwartet Frankreichs Kapitän Hugo Lloris im Halbfinale gegen das Überraschungsteam des Turniers eine „feindselige Atmosphäre“.

„Das wird hart, aber wir müssen fokussiert bleiben“, sagte der 35 Jahre alte Torhüter vor dem Duell am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV). Marokko wurde bislang bei all seinen WM-Spielen in Katar von zahlreichen Fans unterstützt, Weltmeister Frankreich kann dagegen im Vergleich auf weniger Anhänger hoffen.