Fußball-WM in Katar : Frankreich nach Benzema-Schock: Trotz oder Tristesse

Doha Kanté, Pogba, Nkunku und nun Benzema. Der Ballon-d'Or-Sieger mit der eigenen und besonderen Geschichte in Frankreichs Nationalteam. Droht nun das, was Italien Spanien und Deutschland passierte?

Er hat seinem letzten großen Traum adieu gesagt

Ausgerechnet Benzema: 2018 beim WM-Titel hatte er gefehlt. Er war 2015 aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen worden wegen eines Erpressungsversuchs eines Auswahlkollegen. Im Juni vergangenen Jahres erst kehrte Benzema zurück. In der Gruppenphase der WM in Katar hätte er seine Länderspiele 98 gegen Australien, 99 gegen Dänemark und 100 gegen Tunesien machen sollen. Und nun?

Am Tag nach dem Endspiel wird er 35 Jahre alt. „Er hat ohne Zweifel seinem letzten großen Traum adieu gesagt: Die WM gewinnen“, schrieb RMC Sport. Nie habe er aufgegeben in seinem Leben, betonte Benzema selbst, aber an diesem Abend müsse er an die Mannschaft denken. Schon bei Real Madrid hatte er in dieser Saison einige Partien verletzt auslassen müssen, der Rückschlag nun trifft den Mittelstürmer par excellence aber deutlich härter.