Vor WM-Finale : Frankreichs Dembélé: „Will Protagonist sein“

Al-Rajjan Frankreichs Fußball-Nationalspieler Ousmane Dembélé sieht bei seinen eigenen Leistungen bei dieser WM vor dem Endspiel gegen Argentinien noch Steigerungspotenzial.

In der Partie gegen Argentinien am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) kann der Offensivspieler seinen zweiten WM-Titel gewinnen. „Ich will ein Protagonist dieser WM sein und kein Mitläufer“, sagte Dembélé, der sich für das Endspiel „natürlich“ sein erstes Tor bei der WM in Katar wünscht. „Wir haben noch ein großes Match zum Ende des Turniers.“