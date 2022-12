Fußball-WM : Frankreichs Kapitän Lloris: Mbappé ignoriert das Gerede

Al-Chaur Frankreichs Fußball-Kapitän Hugo Lloris sieht den sportlich herausragenden Kylian Mbappé auch mental in bestmöglichem Zustand.

„Kylian bereitet sich exzellent vor. Er ignoriert das ganze Gerede um ihn herum. Er braucht das nicht. Er ist komplett fokussiert auf seine Ziele“, sagte der 35 Jahre alte Lloris in der Pressekonferenz in Al-Rajjan am Freitag. Mbappé gilt für das Viertelfinale gegen England am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) als Schlüsselspieler. „Er sieht sehr glücklich aus. So sieht er seit Turnierbeginn aus“, ergänzte der Torhüter.