Nach WM-Finale : Frankreichs Team will sich in Paris bei Fans bedanken

Frankreichs Team will sich in Paris bei Fans bedanken

Lusail Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft will sich nach dem verlorenen WM-Finale in Paris öffentlich bei den Fans für die Unterstützung bedanken.

„Sie werden erschöpft sein, noch gezeichnet von dieser Enttäuschung“, sagte sie. Im Falle eines erneuten WM-Triumphs wäre eine Parade auf dem Prachtboulevard geplant gewesen. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps hatte das Endspiel am Sonntag im Lusail Stadion mit 2:4 im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren und die erste erfolgreiche Titelverteidigung seit Brasilien 1962 verpasst. Die Mannschaft reist am Montagmittag aus Katar zurück und wird am frühen Abend in Paris erwartet.