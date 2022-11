Fußball-Weltmeisterschaft : Frankreichs Verbandspräsident: Wollen Katar nicht belehren

Paris Frankreichs Verbandspräsident Noël Le Graët hat in einem Radio-Interview die Beziehungen zum WM-Gastgeber Katar gepriesen und die Missstände dort heruntergespielt.

Darauf angesprochen, dass Homosexualität in dem Emirat verboten ist, erklärte Le Graët: „Es gibt Dinge zu verbessern. Aber das wird sich im Laufe der Zeit regeln.“ Trotz Fortschritten sei man „weit davon entfernt, was in Europa praktiziert wird. Aber das gilt für viele Länder.“ Man müsse in Katar nun „beobachten, was passiert“ und könne dann „vielleicht nach der Rückkehr einen Kommentar abgeben“.