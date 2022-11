Fußball-WM in Katar : Gareth Bale - wer sonst: „Noch nie im Stich gelassen“

Al-Rajjan Wales feiert nach mehr als einem halben Jahrhundert seine Rückkehr auf die WM-Bühne - und einen späten Ausgleich. Der Kapitän geht mal wieder voran.

Als die Spieler von Wales nach dem Abpfiff einen Kreis bildeten und Arm in Arm auf dem Rasen standen, da schwor sie einer in der Mitte schon auf die nächsten Aufgaben ein - natürlich war das Gareth Bale.

Mit einem an ihm selbst verschuldeten Strafstoß erzielte der Stürmerstar in der 82. Minute den Ausgleich, nachdem Timothy Weah die Amerikaner vor 43.418 Zuschauern in Führung gebracht hatte (36.). „Zu einer Million Prozent sicher“ sei er gewesen, so Page im Interview des Fernsehsenders ITV, dass Bale trifft. „Keine Zweifel in meinem Kopf“ - so bestätigte es auch Bale.