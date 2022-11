Fußball-WM : Geheimfavorit raus: Dänemark-Trainer nimmt Schuld auf sich

Al-Wakra Es ist eine der größten Überraschungen dieser WM: Die Dänen kamen als Geheimtipp nach Katar und fliegen nun schon nach der Vorrunde nach Hause. Das 0:1 gegen Australien ist „ein Fiasko“.

Ihren stärksten Moment hatten die Dänen bei dieser Fußball-WM, als alles vorbei war. Trainer Kasper Hjulmand trat ehrlich und geradeheraus vor die Öffentlichkeit und nahm die komplette Schuld für eine der größten Überraschungen des bisherigen Turnierverlaufs auf sich: Der Geheimfavorit Dänemark schied bei der Weltmeisterschaft in Katar schon nach der Vorrunde aus.

Hjulmand: „Uns fehlte die Qualität“

Das große Rätsel ist aber der massive Leistungsunterschied zwischen dem dänischen Team bei dieser WM und dem dänischen Team in den knapp zwei Jahren davor. Nach dem Erreichen des EM-Halbfinals 2021, einer WM-Qualifikation im Eiltempo und zwei Siegen gegen den Weltmeister Frankreich in der Nations League beendete Hjulmands Team eine der schwächsten Vorrundengruppen beim Turnier in Katar als siegloser Tabellenletzter.