Fußball-WM in Katar : Gemeinschaft als „größte Waffe“ - Uruguay vor ersten Spiel

Doha Zwölf Jahre nach Platz drei bei der Fußball-WM in Südafrika steht für Uruguays große Generation um Suárez und Cavani die letzte Weltmeisterschaft an. Trainer Alonso hebt die „größte Waffe“ hervor.

Wie für den 36-Jährigen ist das Turnier in Katar die letzte WM. Das gilt auch für die Altstars Luis Suárez (35), Edinson Cavani (35), Martín Cáceres (35) oder Fernando Muslera (36). Suárez & Co. belegten bei der WM 2010 in Südafrika Rang drei, in Brasilien war 2014 im Achtelfinale Schluss, in Russland schied das Team im Viertelfinale aus. Jetzt träumt die Auswahl um Liverpool-Star Darwin Núñez (23) noch einmal von großen Auftritten.