Fußball-WM : Gladbacher Thuram komplettiert französischen WM-Kader

Paris Der französische Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat Stürmer Marcus Thuram von Bundesligist Borussia Mönchengladbach in das WM-Aufgebot für Katar berufen. Wie der Verband mitteilte, erhält der 25-Jährige den letzten freien Platz im Kader des Weltmeisters von 1998 und 2018. Thuram kommt bislang auf vier Länderspiele.

Nachnominiert wurde Abwehrspieler Axel Disasi von AS Monaco, der den Platz des noch nicht vollständig genesenen Presnel Kimpembé einnimmt. Der 27-jährige Kimpembé von Paris Saint-Germain hatte sich vor knapp zwei Wochen an der rechten Achillessehne verletzt und auf eine schnelle Genesung gehofft.

Die Équipe Tricolore spielt in der Gruppe D am 22. November gegen Australien, es folgen die Partien gegen Dänemark (26. November) sowie Tunesien (30. November). Im WM-Finale 2018 hatte Frankreich in Moskau mit 4:2 gegen Kroatien gewonnen.